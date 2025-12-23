Kylian Mbappé : Le sacrilège commis à l’étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi, le Real Madrid a battu Talavera, club de 3ème division. Une rencontre disputée dans son intégralité par Kylian Mbappé, auteur d’un doublé par la même occasion. Mais voilà que la présence du Français pour ce match fait polémique. Etait-il vraiment nécessaire de faire jouer Mbappé ?

Face à Talavera, en Coupe du Roi, Kylian Mbappé avait inscrit ses 57ème et 58ème buts en 2025 avec le Real Madrid. Le Français s’était alors rapproché à une unité du record détenu par Cristiano Ronaldo. De quoi expliquer pourquoi Mbappé aurait fait le forcing auprès de Xabi Alonso pour disputer cette rencontre… face à un club de 3ème division ? Malgré cet enjeu, cela n’a pas manqué de faire polémique.

« Qu'il ait joué les 90 minutes complètes est un sacrilège » C’est ainsi que pour AS, Frédéric Hermel s’est notamment montré très critique avec la titularisation de Kylian Mbappé pour cette rencontre du Real Madrid face à Talavera. Le journaliste a en effet lâché : « Que mon compatriote ait été convoqué pour le match de Coupe du Roi contre Talavera était déjà une très mauvaise surprise. Qu'il soit titulaire était une erreur colossale. Mais qu'il ait joué les 90 minutes complètes est un sacrilège. Si le Real Madrid, le plus grand club de l'histoire du football, doit risquer de blesser sa plus grande star pour battre une équipe de Primera RFEF en seizièmes de finale, cela en dit long sur la situation de l’équipe ».