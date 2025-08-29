Le PSG annonce un joueur «incroyable» !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, Luis Enrique s’appuie sur un milieu de terrain composé de Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. Grand espoir du club de la capitale, Warren Zaïre-Emery a donc vu son temps de jeu diminuer, mais il ne faut pas qu’il baisse les bras. En effet, selon Luis Enrique, le Français de 19 ans est tout simplement un joueur incroyable.

Il y a quelques années, le PSG cherchait à tout prix à recruter des stars, afin de gagner la Ligue des champions. Un choix qui n’était pas le bon, car quelques temps plus tard le club de la capitale a réussi cet exploit avec très peu de véritables stars, mais surtout un groupe très jeune.

Luis Enrique compte sur Zaïre-Emery Forcément, le fait de ne plus miser sur des stars donne plus de place aux jeunes joueurs. Ainsi, Warren Zaïre-Emery a pu collectionner pas mal de temps de jeu, il fut un temps, même si depuis il a été devancé dans la hiérarchie par Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz. Interrogé au sujet du Français en conférence de presse, Luis Enrique s'est toutefois montré dithyrambique envers le Titi du PSG. « Warren est un joueur incroyable. C’est un plaisir de l’avoir dans mon effectif. Il doit continuer à chercher des minutes, il est et sera un joueur très important du PSG. Dans la carrière d’un joueur, il est normal d’avoir des hauts et des bas. Mon conseil pour Warren est de continuer ainsi. »