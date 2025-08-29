Crise à l’OM : Le boss prend une décision inattendue !

Alexis Brunet

Malgré sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot pourrait bien rester à l’OM cet été. Pablo Longoria et Roberto De Zerbi ont ouvert la porte au dialogue avec le milieu de terrain et cela semble possible malgré les déclarations de sa mère et agente Véronique Rabiot. Le président marseillais a déjà prouvé qu’il était prêt à discuter, comme en septembre 2023, après une réunion houleuse avec des leaders de groupe de supporters et alors que le club phocéen était en pleine crise institutionnelle.

Où évoluera Adrien Rabiot dans quelques semaines ? La question se pose, car à première vue, le milieu de terrain est parti pour quitter l’OM. Il a été placé sur la liste des transferts par le club phocéen, qui a décidé de sévir après la bagarre qui a éclaté dans le vestiaire entre le Français et Jonathan Rowe. Mais cela date déjà d’il y a quelques semaines et pour le moment l’ancien joueur du PSG est toujours présent à Marseille, contrairement à l’attaquant anglais qui a lui rejoint Bologne.

Longoria est prêt à discuter avec Rabiot Alors que l’OM est donc en pleine affaire Adrien Rabiot, Pablo Longoria était présent jeudi soir à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue des champions. Inévitablement, le président marseillais a donc été interrogé sur l’avenir du milieu de terrain et il lui a quelque peu tendu la main. « C'est toujours la question d'actualité. On doit être très clair : dans le club, tout le monde me connaît depuis des années. La porte de mon bureau est toujours ouverte aux joueurs. Qu'ils soient vers la sortie ou non. La chose la plus importante, c'est de se parler comme des adultes, d'être sincères. Parler, juste parler. Ma porte est toujours ouverte. Tous les joueurs de notre effectif sous contrat savent que ma porte est ouverte. En ce moment, il est sous contrat et encore jusqu'à la fin du mercato, il y a encore des possibilités. On discute comme des adultes, ma porte est ouverte », a déclaré le dirigeant espagnol au micro de Canal +.