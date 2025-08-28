Affaire Benzema : Deschamps face à la justice, Riolo passe à l’attaque !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps est « un menteur » et un « manipulateur » selon Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC est le sujet d’une plainte de la part du camp Deschamps suite à ses propos concernant la malhonnêteté du sélectionneur de l’équipe de France sur le cas Karim Benzema et son départ du Qatar avant l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du monde 2022. Riolo a relancé le feuilleton qui est devenu judiciaire sur les ondes de la radio.

En novembre 2022, alors que Karim Benzema allait vivre sa première Coupe du monde en équipe de France depuis 2014, le Ballon d’or quittait le groupe des Bleus en raison d’un pépin physique sans plus d’explication que cela. A l’époque, Daniel Riolo dénonçait un manque d’honnêteté assez clair de la part de Didier Deschamps. « Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge est quelque chose qu'il manie parfaitement ». Par la suite, dans la foulée de la prolongation de contrat du champion du monde 98 jusqu’à l’été 2026 avec la Fédération française de football, l’éditorialiste affirmait que le sélectionneur faisait en partie cela pour ne pas laisser la place à Zinedine Zidane chez les Bleus. « Je pense que (Noël) Le Graët est le pantin de Deschamps. Si t'étais un joueur petit et juste un porteur d'eau, personne n'y peut rien. Contente-toi de ce que tu as eu sans déverser la haine sur les autres ».

«Ce sont des propos insupportables. Un acharnement permanent» Trop, c’est trop. Didier Deschamps et son avocate attaquaient par la suite Daniel Riolo en justice pour cet « acharnement ». « Didier Deschamps n'a aucun problème avec la critique, même acerbe, mais là, il est attaqué sur sa probité, son honnêteté. M. Riolo dit de lui que c'est un manipulateur, un menteur, ce sont des propos insupportables. Un acharnement permanent », a confié Isabelle Wekstein à l’AFP, qui assure la défense de Deschamps dans cette affaire.