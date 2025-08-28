Affaire Benzema : Deschamps face à la justice, Riolo passe à l’attaque !

Didier Deschamps est « un menteur » et un « manipulateur » selon Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC est le sujet d’une plainte de la part du camp Deschamps suite à ses propos concernant la malhonnêteté du sélectionneur de l’équipe de France sur le cas Karim Benzema et son départ du Qatar avant l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du monde 2022. Riolo a relancé le feuilleton qui est devenu judiciaire sur les ondes de la radio.
En novembre 2022, alors que Karim Benzema allait vivre sa première Coupe du monde en équipe de France depuis 2014, le Ballon d’or quittait le groupe des Bleus en raison d’un pépin physique sans plus d’explication que cela. A l’époque, Daniel Riolo dénonçait un manque d’honnêteté assez clair de la part de Didier Deschamps. « Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge est quelque chose qu'il manie parfaitement ».
Par la suite, dans la foulée de la prolongation de contrat du champion du monde 98 jusqu’à l’été 2026 avec la Fédération française de football, l’éditorialiste affirmait que le sélectionneur faisait en partie cela pour ne pas laisser la place à Zinedine Zidane chez les Bleus. « Je pense que (Noël) Le Graët est le pantin de Deschamps. Si t'étais un joueur petit et juste un porteur d'eau, personne n'y peut rien. Contente-toi de ce que tu as eu sans déverser la haine sur les autres ».
«Ce sont des propos insupportables. Un acharnement permanent»
Trop, c’est trop. Didier Deschamps et son avocate attaquaient par la suite Daniel Riolo en justice pour cet « acharnement ». « Didier Deschamps n'a aucun problème avec la critique, même acerbe, mais là, il est attaqué sur sa probité, son honnêteté. M. Riolo dit de lui que c'est un manipulateur, un menteur, ce sont des propos insupportables. Un acharnement permanent », a confié Isabelle Wekstein à l’AFP, qui assure la défense de Deschamps dans cette affaire.
«J'attends toujours que Benzema pour lequel je me suis mouillé fasse un geste»
Mercredi soir, Daniel Riolo a évoqué sa future comparution au tribunal avec, fait rare selon ses dires, la présence de Didier Deschamps en prime. « Est-ce que Deschamps va enfin être sympa ? Je vous le dirai quand je le croiserai au tribunal. Enfin s'il vient, parce qu'en général il ne vient pas. Il paraît qu'il sera là. J'attends toujours que Benzema pour lequel je me suis mouillé fasse un geste. Lui-même avait dit qu'il avait fait face à un mensonge ».