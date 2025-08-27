Didier Deschamps : Les adieux sont faits !

À 38 ans, Olivier Giroud continue d’écrire sa légende. Dimanche soir, son but salvateur dans le temps additionnel face à l’AS Monaco (1-0) a offert au LOSC sa première victoire de la saison en Ligue 1. L’attaquant reste un éternel renard des surfaces et un possible retour chez les Bleus a été évoqué. Didier Deschamps a évoqué cette hypothèse.
Depuis son arrivée à Lille, Olivier Giroud démontre que l’âge n’a en rien entamé son instinct de buteur. L’ancien joueur de Chelsea et de l’AC Milan a fait la différence en toute fin de match, offrant trois points précieux aux Dogues. Ce nouveau coup d’éclat s’ajoute à une carrière jalonnée de buts décisifs et de trophées, que ce soit en club ou en sélection. Une sélection que Giroud a officiellement quitté en mars dernier, après une cérémonie d'adieux.
Un retour inattendu en sélection ?
Mais en raison de ses performances, certains imaginent un possible retour chez les Bleus. Dimanche dernier, Giroud a réagi à ces rumeurs. « Je me concentre sur mon club. J’ai dit au revoir à l’équipe de France en mars dernier et ça a été quelque chose d’extraordinaire. Je me sens béni d’avoir vécu ces moments-là. Mais il y a une nouvelle génération, il faut laisser la place aux jeunes talents. J’ai écrit mon histoire avec les Bleus et je vais me consacrer à 100 % sur mon club. » a confié l'attaquant du LOSC.
Giroud, c'est bien terminé
Et ce mercredi, Didier Deschamps a laissé entendre que Giroud en a bel et bien terminé avec les Bleus. « Olivier a été clair. Il a rajouté trois mots qui intéressent les gens avec 'jamais dire jamais'. Je suis heureux qu'il réussisse et il a toujours sa belle cote d'amour. Il a fait ses adieux, il sait qu'il y a une nouvelle génération. Là je lui souhaite que ça continue, c'est toujours agréable de sentir ce soutien populaire et médiatique qu'il n'a pas toujours eu » a lâché le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.