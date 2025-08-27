Didier Deschamps : Les adieux sont faits !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À 38 ans, Olivier Giroud continue d’écrire sa légende. Dimanche soir, son but salvateur dans le temps additionnel face à l’AS Monaco (1-0) a offert au LOSC sa première victoire de la saison en Ligue 1. L’attaquant reste un éternel renard des surfaces et un possible retour chez les Bleus a été évoqué. Didier Deschamps a évoqué cette hypothèse.

Depuis son arrivée à Lille, Olivier Giroud démontre que l’âge n’a en rien entamé son instinct de buteur. L’ancien joueur de Chelsea et de l’AC Milan a fait la différence en toute fin de match, offrant trois points précieux aux Dogues. Ce nouveau coup d’éclat s’ajoute à une carrière jalonnée de buts décisifs et de trophées, que ce soit en club ou en sélection. Une sélection que Giroud a officiellement quitté en mars dernier, après une cérémonie d'adieux.

Un retour inattendu en sélection ? Mais en raison de ses performances, certains imaginent un possible retour chez les Bleus. Dimanche dernier, Giroud a réagi à ces rumeurs. « Je me concentre sur mon club. J’ai dit au revoir à l’équipe de France en mars dernier et ça a été quelque chose d’extraordinaire. Je me sens béni d’avoir vécu ces moments-là. Mais il y a une nouvelle génération, il faut laisser la place aux jeunes talents. J’ai écrit mon histoire avec les Bleus et je vais me consacrer à 100 % sur mon club. » a confié l'attaquant du LOSC.