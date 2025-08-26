Equipe de France - Deschamps : Le verdict est tombé à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Olivier Giroud et l'équipe de France, c'est officiellement terminé depuis un an. Le train pourrait-il repasser en gare au vu des performances de l'attaquant de bientôt 39 ans au LOSC en ce début de saison ? Pas vraiment selon le principal intéressé qui a clairement répondu à l'appel du pied d'Adil Rami sur les antennes de Ligue 1+.

Deux buts en autant de matchs. Voici le bilan d'Olivier Giroud avec le LOSC pour son retour en Ligue 1 cet été. Déjà buteur contre le Stade Brestois (3-3) pour l'entrée en lice du club lillois dans cette campagne 2025/2026 de Ligue 1, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (57 réalisations) a remis ça dimanche soir avec la réception de l'AS Monaco (1-0). Et encore, s'il n'avait pas manqué son penalty dans les ultimes secondes du temps additionnel, Giroud aurait signé son premier doublé pour Lille.

«Je rêve, je te connais par cœur» Un raté qui l'a agacé au vu de ses propos tenus au micro de Ligue 1+ dans la foulée de la victoire du LOSC. Invité à s'exprimer par Adil Rami sur un éventuel retour en équipe de France, lui qui est un retraité international, Giroud a coupé son ancien coéquipier chez les Bleus avec le sourire. « Attends, je te vois venir là. Je rêve, je te connais par cœur. J'ai failli le couper au tout début de sa question. T'es un très bon journaliste ».