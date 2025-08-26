Equipe de France - Deschamps : Le verdict est tombé à la télévision !

Entre Olivier Giroud et l'équipe de France, c'est officiellement terminé depuis un an. Le train pourrait-il repasser en gare au vu des performances de l'attaquant de bientôt 39 ans au LOSC en ce début de saison ? Pas vraiment selon le principal intéressé qui a clairement répondu à l'appel du pied d'Adil Rami sur les antennes de Ligue 1+.
Deux buts en autant de matchs. Voici le bilan d'Olivier Giroud avec le LOSC pour son retour en Ligue 1 cet été. Déjà buteur contre le Stade Brestois (3-3) pour l'entrée en lice du club lillois dans cette campagne 2025/2026 de Ligue 1, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (57 réalisations) a remis ça dimanche soir avec la réception de l'AS Monaco (1-0). Et encore, s'il n'avait pas manqué son penalty dans les ultimes secondes du temps additionnel, Giroud aurait signé son premier doublé pour Lille.
«Je rêve, je te connais par cœur»
Un raté qui l'a agacé au vu de ses propos tenus au micro de Ligue 1+ dans la foulée de la victoire du LOSC. Invité à s'exprimer par Adil Rami sur un éventuel retour en équipe de France, lui qui est un retraité international, Giroud a coupé son ancien coéquipier chez les Bleus avec le sourire. « Attends, je te vois venir là. Je rêve, je te connais par cœur. J'ai failli le couper au tout début de sa question. T'es un très bon journaliste ».
«J'ai dit au revoir à l'équipe de France en mars dernier»
A ses yeux, le long chapitre de 13 années d'Olivier Giroud en équipe de France a pris fin après l'Euro 2024. Et il n'y a pas de machine arrière vu qu'il a fait ses adieux au coq en mars dernier au Stade de France. « C'est gentil mais je me concentre sur mon club. J'ai dit au revoir à l'équipe de France en mars dernier comme je l'ai dit la semaine dernière. Ça a été quelque chose d'extraordinaire, je me sens privilégié, béni d'avoir vécu des moments comme ça. Maintenant, j'estime qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, il faut aussi laisser la place aux jeunes talents. J'ai écrit mon histoire avec les mecs avec cette belle équipe, avec ce beau maillot bleu. Je vais me concentrer à 100% pour mon club et ce défi qui est le mien au LOSC cette année ».