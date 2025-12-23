Kylian Mbappé «obsédé», Pierre Ménès balance !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur de 59 buts depuis le début de l'année civile 2025, Kylian Mbappé a donc égalé le record de Cristiano Ronaldo. Une statistiques qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, mais de son côté, Pierre Ménès regrette que Mbappé ait été autant obsédé par ce record.

Kylian Mbappé a trouvé la faille à la 86e minute samedi soir lors du match entre le Real Madrid et le FC Séville, finalement remporté 2-0 par le club merengue. Un but qui permet à l’attaquant français d’égaler le record de Cristiano Ronaldo avec 59 buts inscrits sur une année civile, et qui a beaucoup fait réagir les observateurs. De son côté, Pierre Ménès affiche un point de vue assez radical sur ce record obtenu par Mbappé contre Séville et s'est lâché à ce sujet dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

« Rien à foutre de son record » « Personnellement, je n’en ai rien à foutre de son record. Je suis d’ailleurs assez d’accord, pour changer, avec la sortie de Daniel Riolo qui dit que finalement on va faire le record des buts marqués en janvier ou février… Ça n’a pas beaucoup de sens. Je pense aussi que c’est bien de marquer beaucoup de buts, mais si tu gagnes que dalle à l’arrivée, c’est quand même pas satisfaisant. Après, on ne va quand même pas reprocher à un mec qui a mis 59 buts pour son club d’être le point faible de son équipe. Ses buts sont indispensables parce que personne ne prend le relais quand il marque pas », indique Pierre Ménès.