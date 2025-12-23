Kylian Mbappé : La rupture confirmée avec une superstar !

En débarquant au Real Madrid lors de l’été 2024, Kylian Mbappé a fait une victime colossale. Depuis l’arrivée de l’ancien du PSG, Vinicius Jr n’est plus le même joueur. L’attaquant de 25 ans ne semble plus faire l’unanimité, que ce soit au sein du club ou après des supporters. La fracture entre les Merengue et l’international auriverde semble se confirmer.
Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves lors de l’été 2024. Le capitaine de l’équipe de France a profité de la fin de son contrat au PSG pour signer libre au Real Madrid. Mais en débarquant chez les Merengue, le champion du monde 2018 a fait une victime colossale : Vinicius Jr.
Vinicius Jr dans l'ombre de Kylian Mbappé, malaise confirmé
En l’espace d’une saison seulement, l’international auriverde est passé du statut d’intouchable à celui de joueur secondaire au Real Madrid. Comme le rapporte MARCA, Vinicius Jr était le symbole de la joie au Santiago Bernabéu il y a encore un an. Désormais, le bonheur semble loin pour le Brésilien, passé dans l’ombre de Kylian Mbappé. La rupture entre l’attaquant de 25 ans et les supporters semble d’ailleurs se confirmer.
Vinicius Jr - Real Madrid : Fracture évidente ?
Le média espagnol précise en effet que l’année 2025 a été délicate pour Vinicius Jr. La fin a notamment été marquée par des silences gênants et les sifflets du public. Le Brésilien n’est plus aussi décisif qu’avant au Real Madrid, et cela aurait un impact considérable sur sa confiance et son influence sur le terrain. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, Vinicius Jr semble avoir perdu l’étincelle qui faisait vibrer les supporters madrilènes. La fracture est presque devenue évidente.