Kylian Mbappé : La rupture confirmée avec une superstar !

Pierrick Levallet

En débarquant au Real Madrid lors de l’été 2024, Kylian Mbappé a fait une victime colossale. Depuis l’arrivée de l’ancien du PSG, Vinicius Jr n’est plus le même joueur. L’attaquant de 25 ans ne semble plus faire l’unanimité, que ce soit au sein du club ou après des supporters. La fracture entre les Merengue et l’international auriverde semble se confirmer.

Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves lors de l’été 2024. Le capitaine de l’équipe de France a profité de la fin de son contrat au PSG pour signer libre au Real Madrid. Mais en débarquant chez les Merengue, le champion du monde 2018 a fait une victime colossale : Vinicius Jr.

Vinicius Jr dans l'ombre de Kylian Mbappé, malaise confirmé En l’espace d’une saison seulement, l’international auriverde est passé du statut d’intouchable à celui de joueur secondaire au Real Madrid. Comme le rapporte MARCA, Vinicius Jr était le symbole de la joie au Santiago Bernabéu il y a encore un an. Désormais, le bonheur semble loin pour le Brésilien, passé dans l’ombre de Kylian Mbappé. La rupture entre l’attaquant de 25 ans et les supporters semble d’ailleurs se confirmer.