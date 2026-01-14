PSG - Barcola : La rupture surprise qui va le régaler ?

Pierrick Levallet

L’avenir de Bradley Barcola au PSG est incertain. Les discussions entre les deux parties pour une éventuelle prolongation n’avancent pas vraiment. L’international français pourrait ainsi envisager un départ à l’issue de la saison. Mais l’ailier de 23 ans pourrait également rester chez les Rouge-et-Bleu si Luis Enrique s’en va à la place.

Et si Bradley Barcola quittait le PSG cet été ? L’avenir de l’ailier de 23 ans dans la capitale demeure incertain. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les discussions entre les deux parties autour d’une éventuelle prolongation n’avançaient pas vraiment. Il faut dire que l’international français n’est pas considéré comme un titulaire indiscutable par Luis Enrique, alors que d’autres clubs pourraient lui offrir ce rôle.

Barcola sur le départ au PSG ? Bradley Barcola aurait notamment la cote en Premier League. Des équipes comme Liverpool, Chelsea ou encore Arsenal garderaient un œil attentif sur l’ancien de l’OL. Toutefois, l’attaquant du PSG pourrait envisager de rester en cas de départ de Luis Enrique à l’issue de la saison.