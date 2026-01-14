Départ de Luis Enrique : Coup de tonnerre au PSG ?

Pierrick Levallet

Et si Luis Enrique quittait le PSG en juin prochain ? Le coach espagnol a déjà tout gagné chez les Rouge-et-Bleu, alors que son contrat expire en juin 2027. Le technicien de 55 ans pourrait alors se laisser tenter par un nouveau défi loin de la capitale. À l’étranger, on croit d’ailleurs savoir que l’entraîneur parisien compterait bien partir à l’issue de la saison.

Luis Enrique a totalement métamorphosé le PSG depuis son arrivée. Le coach espagnol a imposé son style et sa culture dans le club de la capitale. Et le pari a été payant, puisque les Rouge-et-Bleu ont remporté leur première Ligue des champions de leur histoire la saison dernière. Entre le technicien de 55 ans et la formation parisienne, c’est l’amour fou. Mais pour combien de temps encore ?

Le PSG veut prolonger Luis Enrique Le contrat de Luis Enrique au PSG expire en juin 2027. Les pensionnaires de la Ligue 1 n’ont jamais caché leur intention de prolonger le bail de l’ancien du FC Barcelone. Seulement, ce dernier pourrait se laisser tenter par un défi loin de la capitale puisqu’il a déjà tout gagné à Paris. À l’étranger, on croit d’ailleurs connaître les intentions de Luis Enrique pour son avenir.