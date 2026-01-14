L’OM contacte Zinedine Zidane, son incroyable réponse révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Né à Marseille, Zinedine Zidane n’a toutefois jamais porté les couleurs de l’OM durant sa carrière de joueur. Il n’empêche que l'ancien du Real Madrid est très attaché au club phocéen. C’est d'ailleurs ce qu'il avait répondu à Eric Di Meco, alors manager sportif de l’OM, quand celui-ci l’avait contacté. Mais voilà que Zidane avait alors été très sur la possibilité de jouer sur la Canebière.

Zinedine Zidane avec les couleurs de l’OM, les fans du club phocéen en ont longtemps rêvé. Malheureusement, ça n'a pour le moment jamais été réalité. Malgré son lien avec Marseille, Zizou a toujours évolué loin du Vélodrome. L’OM a pourtant pensé à signer le Français par le passé, mais voilà que la position de Zidane était très claire à propos de cette possibilité.

« L’OM est le club de cœur de Zizou au départ » En 2013 pour WebGirondins, c’est Eric Di Meco qui avait dévoilé la réponse de Zinedine Zidane à propos d'une signature à l’OM. Ayant contacté le champion du monde 98 quand il était manager du club phocéen, l’ancien Olympien racontait : « L’OM est le club de cœur de Zizou au départ. Après son passage chez les Girondins, il aurait pu y signer. Lorsqu’il est parti à l’étranger, ce n’était même plus la peine d’y penser ».