L’OM contacte Zinedine Zidane, son incroyable réponse révélée !

Né à Marseille, Zinedine Zidane n’a toutefois jamais porté les couleurs de l’OM durant sa carrière de joueur. Il n’empêche que l'ancien du Real Madrid est très attaché au club phocéen. C’est d'ailleurs ce qu'il avait répondu à Eric Di Meco, alors manager sportif de l’OM, quand celui-ci l’avait contacté. Mais voilà que Zidane avait alors été très sur la possibilité de jouer sur la Canebière.
Zinedine Zidane avec les couleurs de l’OM, les fans du club phocéen en ont longtemps rêvé. Malheureusement, ça n'a pour le moment jamais été réalité. Malgré son lien avec Marseille, Zizou a toujours évolué loin du Vélodrome. L’OM a pourtant pensé à signer le Français par le passé, mais voilà que la position de Zidane était très claire à propos de cette possibilité.
« L’OM est le club de cœur de Zizou au départ »
En 2013 pour WebGirondins, c’est Eric Di Meco qui avait dévoilé la réponse de Zinedine Zidane à propos d'une signature à l’OM. Ayant contacté le champion du monde 98 quand il était manager du club phocéen, l’ancien Olympien racontait : « L’OM est le club de cœur de Zizou au départ. Après son passage chez les Girondins, il aurait pu y signer. Lorsqu’il est parti à l’étranger, ce n’était même plus la peine d’y penser ».
« Il m'avait répondu : « Ça aurait été invivable » »
« Lorsque j'ai été manager sportif de l'OM, je lui avais demandé s’il aurait pu jouer à l’OM. Il m'avait répondu : « Ça aurait été invivable ». Par rapport à sa famille et ses amis, qui vivent dans la cité phocéenne, ça aurait effectivement été très compliqué. Et même si ça s’était réalisé, nous n’aurions pas pu le garder longtemps… », poursuivait ensuite Eric Di Meco.