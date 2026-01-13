F1 - Séparation avec Verstappen : Son ex en rajoute une couche !

Pierrick Levallet

Max Verstappen a connu de nombreux coéquipiers chez Red Bull depuis le début de sa carrière. L’écurie autrichienne a notamment mis en place une gestion visant à privilégier le Néerlandais au détriment des autres pilotes. Sergio Pérez a ainsi fait les frais de la manière dont Red Bull a géré les choses. Le pilote de 35 ans en a d’ailleurs rajouté une couche sur sa séparation avec le quadruple champion du monde.

«Être le coéquipier de Max chez Red Bull est déjà très difficile» « Nous avions la meilleure équipe. Malheureusement, tout s’est effondré. Je pense que nous avions l’équipe pour dominer le sport pendant les dix prochaines années. Et malheureusement, tout s’est terminé, mais j’étais dans la meilleure équipe, une équipe compliquée. Être le coéquipier de Max chez Red Bull est déjà très difficile, mais c’est de loin le meilleur et le pire travail en F1 » a d’abord expliqué Sergio Pérez dans des propos rapportés par F1 Only.