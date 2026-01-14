OM - Benatia s'en va : Roberto De Zerbi lâche une bombe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite dans le Trophée des Champions contre le PSG, Medhi Benatia avait tenu des propos ambigus sur son avenir à l'OM. De quoi faire réagir Roberto De Zerbi qui assure que si son directeur sportif venait à partir, il le suivrait immédiatement. Un discours qui ne pas rassurer les Marseillais.

La défaite frustrante contre le PSG dans le Trophée des champions a laissé des traces à l'OM. Après la rencontre, Medhi Benatia a même tenu des propos énigmatiques sur son avenir. « Dans pas longtemps vous verrez qu'il y aura d'autres personnes à notre place, il faudra encore leur laisser du temps de travailler À Marseille, tu n'as jamais le temps. C'est tout le temps dans l'adversité, dans la critique, dans tout ça. Et ça, c'est la vérité. Donc personnellement, je ne me projette sur rien du tout, je regarde demain », confiait le directeur sportif de l'OM en zone mixte. Invité à commenter cette sortie, Roberto De Zerbi a été catégorique. Si Benatia part, il partira aussi.

La bombe lâchée par De Zerbi « Medhi Benatia est amoureux de Marseille, peut-être même encore plus que moi, puisqu’il est né et a grandi ici. C’est lui qui m’a amené ici. Moi, je suis quelqu’un de fidèle et correct. Pour moi, le jour où Benatia s’en ira, je m’en irai également. Je ne pense pas qu’il faisait référence au fait qu’il allait partir ou pas », a-t-il confié en conférence de presse avant de poursuivre.