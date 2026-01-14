3M€ : Le cadeau inespéré grâce à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Révélation de la première partie de saison à l’OM, Robinio Vaz ne va finalement pas s’éterniser sur la Canebière. En effet, n’ayant pas trouvé d’accord pour prolonger, l’attaquant est en passe d'être transféré à l’AS Rome en ce mois de janvier. Un transfert estimé à 25M€ pour Vaz qui ferait le bonheur… de Sochaux.

Pour recruter cet hiver, l'OM doit d’abord vendre. Voilà que le premier départ serait imminent au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi. Et c’est Robinio Vaz qui serait en passe de faire ses valises. N'ayant pas trouvé d’accord avec le club phocéen pour prolonger, l’attaquant de 18 ans va être vendu en ce mois de janvier. Robinio Vaz serait ainsi attendu du côté de l’AS Rome, moyennant un chèque de 25M€.

3M€ pour Sochaux ! Ancien club de Robinio Vaz, Sochaux avait accepté de le vendre à l’OM pour 200 000€ en 2024, tout en incluant une clause bien spécifique. En effet, il était stipulé que le FCSM récupérerait 15% d'une future plus-value. C’est ainsi que selon les informations de France 3, cela devrait faire un chèque de 3M€ avec le transfert de Robinio Vaz vers l’AS Rome.