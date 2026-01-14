F1 - Verstappen : La rupture «inévitable» !

Ces dernières années, les pilotes se sont enchaînés chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Liam Lawson a notamment fait l’objet de la gestion de l’écurie autrichienne. Après quelques week-ends délicats, le pilote de 23 ans a été renvoyé chez Racing Bulls. Le Néo-Zélandais est d’ailleurs revenu sur sa saison 2025 mouvementée en F1.
Max Verstappen a connu plusieurs coéquipiers chez Red Bull depuis le début de sa carrière. Il faut dire que l’écurie autrichienne laisse une marge d’erreur restreinte aux coéquipiers du Néerlandais. Liam Lawson a notamment fait les frais de cette gestion. Le Néo-Zélandais épaulait le quadruple champion du monde au début de l’année 2025. Mais après quelques week-ends compliqués, le pilote de 23 ans a été renvoyé chez l’écurie sœur Racing Bulls. Liam Lawson s’est d’ailleurs livré sur sa saison mouvementée.
Une saison «assez intense» pour Liam Lawson en 2025
« Il y a des hauts et des bas. Ils sont inévitables dans ce sport. Tôt ou tard, vous allez connaître un mauvais week-end. J’ai l’impression que nous en avons eu plus que nous n’aurions dû, ou plus que je ne l’aurais souhaité. Évidemment, je tire des leçons de ces week-ends. Essayer de garder le contrôle mentalement, malgré les hauts et les bas, le fait que vous ayez parfois trois jours, voire moins, pour les surmonter. Essayer de retenir les choses les plus importantes d’un week-end et de les appliquer, que ce soit un bon ou un mauvais week-end, vous n’avez vraiment pas le temps de vous attarder sur les choses. Ce genre de montagnes russes émotionnelles que vous traversez est quelque chose d’assez intense, et c’est quelque chose que j’ai vécu davantage cette année que les autres années » a d’abord expliqué Liam Lawson dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«C’est un sport extrêmement mental»
« C’est un sport extrêmement mental. Même lorsque vous êtes sur la piste, que vous participez à une séance et que vous vous apprêtez à effectuer un tour de qualification, il y a tellement de variables, tellement de choses qui doivent s’accorder, et beaucoup d’entre elles dépendent de vous. Même cela, en soi, est quelque chose qui reste parfois présent à l’esprit. Essayer d’être performant dans un tel contexte, sous une telle pression, est très difficile. En Formule 1, surtout au début de votre carrière, lorsque vous n’avez pas encore fait vos preuves en tant que pilote de F1, vous êtes encore sous observation. C’est quelque chose auquel nous devons probablement faire face assez souvent » a ensuite ajouté l’ex-pilote de Red Bull.