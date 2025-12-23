C'est terminé au PSG , il réclame son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clap de fin pour Lucas Beraldo ? Le défenseur central âgé de 22 ans ne parvient pas à franchir le cap nécessaire pour figurer dans l'effectif du PSG selon Romain Beddouk. Après deux années passées au club, le Brésilien doit prendre la porte aux yeux du journaliste qui a fait passer un message fort sur les ondes radio d'Ici Paris.

Dimanche, la Coupe d'Afrique des nations reprenait ses droits. Pendant cette CAN qui prive Luis Enrique d'Ibrahim Mbaye et d'Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain dispose d'une actualité moins faste en cette période de fêtes de fin d'année. Samedi dernier, le PSG était confronté au Vendée Fontenay Foot en 32èmes de finale de Coupe de France (4-0). Au cours de cette affiche, Lucas Beraldo a disposé de temps de jeu, mais a joué le match de trop selon Romain Beddouk.

«J'ai en tête un joueur qui a encore montré même contre une équipe de 5ème division qu'il n'avait pas le niveau» Le journaliste d'Ici Paris et du Winamax FC a pris la parole sur les ondes de la radio dans l'optique de réclamer le départ du défenseur brésilien de 22 ans recruté il y a deux ans de cela. « Cette Coupe d'Afrique des nations nous permet d'avoir plus de temps pour faire le bilan sur ce qui doit être potentiellement modifié pour que l'équipe du Paris Saint-Germain atteigne ses objectifs. J'ai en tête un joueur qui a encore montré samedi même contre une équipe de 5ème division qu'il n'avait pas le niveau nécessaire pour jouer au Paris Saint-Germain : ce joueur est Lucas Beraldo ».