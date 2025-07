Pogba - Giroud : L’OM va faire une grosse erreur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d’un avant-centre afin de venir concurrencer Amine Gouiri, l’OM tente de rapatrier Pierre-Emerick Aubameyang, un an après son départ vers l’Arabie Saoudite. Une idée qui ne fait pas l’unanimité, comme le souligne Florent Gautreau qui compare cet éventuel retour à ceux de Paul Pogba (AS Monaco) et Olivier Giroud (LOSC).

Après Olivier Giroud et Paul Pogba, la Ligue 1 va-t-elle voir un autre grand nom faire son retour ? C'est une possibilité puisque Pierre-Emerick Aubameyang est régulièrement cité du côté de l'OM, un an seulement après son départ pour l'Arabie Saoudite. Cependant, Florent Gautreau n'est pas convaincu par cette idée.

Florent Gautreau pas convaincu par le retour d'Aubameyang « Je ne suis pas aussi enthousiaste que la majorité des supporters marseillais. Je comprends l’excitation autour du retour d’Aubameyang et je ne suis pas mécontent de le voir revenir en Ligue 1. On a déjà eu ce débat pour Pogba ou Giroud, des joueurs qui ont marqué mais dont le pic de carrière est derrière eux. La Ligue 1 ne peut pas se permettre de faire la fine bouche, et l’OM encore moins. Cela fait deux saisons qu’on dit que cette équipe doit passer un cap, surtout avec la Ligue des champions en ligne de mire », lâche-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant d’en dire plus sur Aubameyang.