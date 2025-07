Départ officiel : L’événement qui pousse Kylian Mbappé à revenir !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les joueurs du Real Madrid sont au repos depuis leur élimination à la Coupe du monde des clubs, Lucas Vazquez a fait ses adieux ce jeudi à son club formateur, arrivant à la fin de son contrat. Pour l’occasion, Kylian Mbappé a brièvement interrompu ses vacances afin de participer à la cérémonie célébrant l’international espagnol.

Une cérémonie spéciale avait lieu au centre d’entraînement du Real Madrid en l’honneur de Lucas Vazquez , pliant bagage après notamment cinq victoires en Ligue des Champions et quatre sacres en Liga. Seuls deux joueurs du club étaient présents : Kylian Mbappé et Andriy Lunin . Comme l’a relevé Marca, l’ancienne star du PSG a interrompu provisoirement ses vacances pour se rendre à la Ciudad Deportiva, en compagnie du portier ukrainien.

« L’un des jours les plus importants de ma vie »

« C'est l'un des jours les plus importants de ma vie, et je tiens à commencer par remercier les supporters, a confié Lucas Vazquez lors de sa prise de parole. Merci pour tous vos applaudissements et tous vos gestes de soutien. Vous m'avez fait sentir comme chez moi. J'ai eu le privilège de partager un vestiaire avec des légendes et de remporter des titres, mais surtout, j'ai été heureux. Je me suis senti valorisé, respecté et aimé ». L’international espagnol, apparu à 402 reprises sous le maillot du Real Madrid, a également eu des mots forts pour le président Florentino Pérez : « Merci de m'avoir permis de réaliser mon rêve. »