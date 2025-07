Transfert de Kylian Mbappé : L’incroyable trahison imaginée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Et si Kylian Mbappé (Real Madrid) ou Lamine Yamal (FC Barcelone) s’inspirait de Luis Figo en rejoignant le club rival ? Interrogé par la presse catalane, l’ancien attaquant portugais a évoqué l’éventualité de voir l’une des deux stars suivre ses traces, lui qui avait quitté la formation catalane pour rejoindre la Casa Blanca en 2000.

L’été dernier, Kylian Mbappé a pris le chemin du Real Madrid, le club qui le faisait rêver durant son enfance. L’international français a attendu la fin de son engagement avec le PSG pour entamer cette première aventure à l’étranger, du haut de ses 25 ans. Pour sa première saison, Kylian Mbappé n’a pas perdu son sens du but malgré des passages difficiles et aura à cœur de faire mieux lors de l’exercice à venir, après une année sans trophée majeur.

« Mbappé au Barça ? Tout peut arriver dans la vie » Mais jusqu’à quand va durer l’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, et comment peut-elle se terminer ? Dans le cadre d’un entretien accordé au quotidien Marca, Luis Figo a été interrogé sur la possibilité de voir l’ancienne star du PSG rejoindre le club rival, le FC Barcelone, comme il l’avait fait en 2000, l’un des transferts les plus marquants de l’histoire. « Tout peut arriver dans la vie, mais je ne veux pas me porter garant pour qui que ce soit, car aujourd'hui, beaucoup de gens se brûlent les doigts », s’est amusé l’ancien attaquant portugais.