Transfert à l’OM : Zidane confirme !

Né à Marseille où il a passé toute son enfance, Zinedine Zidane présente pourtant la particularité de n'avoir jamais porté le maillot de l'OM. Son transfert au sein du club phocéen aurait d'ailleurs pu se faire en 1992 comme l'a confirmé Zidane, qui a finalement préféré signer aux Girondins de Bordeaux à cette époque.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en juin 2022 afin de fêter ses 50 ans, Zinedine Zidane avait retracé tout le fil de sa carrière de joueur, et notamment l'été 1992 lorsqu'il a quitté son club formateur, l'AS Cannes. L'OM était notamment positionné pour transférer Zidane et lui offrir son tout premier contrat professionnel, mais le meneur de jeu avait finalement privilégié les Girondins de Bodeaux en dépit de son amour et de son lien spécial avec l'OM.

L'OM voulait signer Zidane « J’aurais pu signer à l’OM en tant que joueur ? En 1992, quand je vais à Bordeaux. L’OM était sur moi. J’avais aussi cette possibilité. Mais on file aux Girondins de Rolland Courbis, qui avait également pris Éric Guérit et Jean-François Daniel à l’AS Cannes », a révélé Zinedine Zidane. D'ailleurs, malgré son identité de Marseillais, il ne ferme pas totalement la porte à la possibilité de venir entraîner un jour... le PSG !