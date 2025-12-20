Coup de tonnerre avec Zinedine Zidane, la signature qui fait rêver à l’étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pressenti pour devenir le successeur de Didier Deschamps en Equipe de France, Zinédine Zidane attend la fin du parcours de son ancien coéquipier après la Coupe du monde 2026. Même si rien n'a été officialisé, le Ballon d'Or 1998 ne devrait pas honorer un autre contrat malgré les appels de phare de certains clubs comme Chelsea.

Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane semble attendre son heure pour récupérer le poste de sélectionneur de l'Equipe de France, il pourrait recevoir d'autres propositions en attendant. La légende du football français est dans le viseur de Chelsea, qui semble avoir très envie de le recruter. Mais cela risque d'être compliqué...

Zinédine Zidane à Chelsea ? Le grand rêve Comme le rapporte CaughtOffside, Chelsea continue de soutenir Enzo Maresca, l'actuel entraîneur du club. Mais un nom apparaît comme un rêve à ce poste : Zinédine Zidane. Le Français attire au vu de son palmarès et de son aura mais a priori, il sera impossible pour le club anglais de le convaincre de signer.