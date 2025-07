Aubameyang : Un transfert à annuler pour l’OM ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La 4ème recrue estivale de l’OM sera-t-elle Pierre-Emerick Aubameyang ? En quête d’un buteur sur le mercato, le club phocéen serait en passe de rapatrier le Gabonais après un an en Arabie saoudite. Si le retour d’Aubameyang fait saliver plus d’un fan de l’OM, chez certains, il est en revanche loin de faire l’unanimité, notamment en fonction des conditions du deal. Faudrait-il annuler le retour de l’attaquant de 36 ans ?

Après avoir recruté CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Angel Gomes, l’OM n’en a bien évidemment pas terminé avec son mercato estival. En effet, ayant la Ligue des Champions à jouer, le club phocéen doit renforcer le groupe de Roberto De Zerbi, notamment à certains postes précis. Cela vaut notamment pour celui de buteur, où on recherche une doublure à Amine Gouiri à Marseille. Et voilà qu’après avoir pensé à Matthis Abline (FC Nantes), l’OM pourrait trouver son bonheur avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, lui qui était parti l’été dernier pour l’Arabie Saoudite.