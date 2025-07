Mercato : Ce joueur a régalé l'OM !

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Burnley, CJ Egan-Riley s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM. Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, le défenseur central de 22 ans a avoué qu'il avait discuté du club avec Jonathan Rowe (22 ans) avant de signer.

Désireux de renforcer sa défense centrale, l' OM a mis la main sur CJ Egan-Riley cet été. En effet, le club olympien a officialisé la signature libre et gratuitement du joueur de 22 ans, qui était en fin de contrat le 30 juin 2025 avec Burnley .

Ce mercredi après-midi, CJ Egan-Riley s'est présenté face à la presse avec le maillot de l' OM , et ce, pour la première fois. L'occasion de pouvoir revenir sur les coulisses de son transfert à Marseille . Comme l'a avoué l'international U21 anglais, Jonathan Rowe l'a convaincu de le rejoindre à l' OM .

«Il n'a dit que des choses positives»

« J'ai parlé avec Jonathan (Rowe), je lui ai posé quelques questions sur le club, la ville et les supporters, et il n'a dit que des choses positives. J'ai vu le but qu'il a marqué contre Lyon. Il pense que c'est une bonne décision que je vienne ici », a déclaré CJ Egan-Riley, le nouveau numéro 4 de l'OM, en conférence de presse.