Une star à l'OM : Le transfert qui régale De Zerbi ?

Alors que Roberto De Zerbi a placé sa confiance en Amine Gouiri, l’OM pourrait enregistrer un renfort de poids en attaque : Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur gabonais, auteur d’une saison exceptionnelle lors de son dernier passage, serait proche d’un retour qui ravirait l’entraîneur italien et enflamme déjà les supporters.

Après la grande deuxième partie de saison d’Amine Gouiri sous les couleurs de l’OM (10 buts et 3 passes décisives en 14 rencontres) Roberto De Zerbi semble avoir trouvé son avant-centre. Cependant, Neal Maupay et Faris Moumbagna ne semblent pas entrer dans les plans de l’entraîneur italien, qui souhaiterait recruter à ce poste. Si plusieurs pistes ont été évoquées pour venir épauler Amine Gouiri, le dossier le plus concret reste celui menant au buteur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Le retour d’Aubam à Marseille semble d’ailleurs en enchanter plus d’un.