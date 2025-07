Une star à l’OM, c’est imminent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le dossier brûlant du côté de l'OM depuis quelques jours. Le club phocéen discuterait avec Pierre-Emerick Aubameyang pour un retour à Marseille seulement un an après son départ. Plusieurs autres clubs, notamment au Qatar et en Arabie Saoudite, seraient sur le coup, mais l'OM aurait la priorité de l'attaquant gabonais. Au point que son retour serait en excellente voie.

Après s'être concentré sur son secteur défensif, avec notamment les arrivées de Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l'OM veut accélérer pour renforcer son attaque et offrir notamment une sérieuse concurrence à Amine Gouiri, ce qui n'est pas le cas de Neal Maupay qui pourrait se retrouver troisième choix dans la hiérarchie si un avant-centre arrivait. Et cela semble d'ailleurs être la tendance fort.

Aubameyang tout proche de l'OM ? En effet, depuis quelques jours l'OM aurait entamé des discussions pour le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Un an après son départ, le Gabonais va résilier son contrat avec Al-Qadisiya, et discuterait d'un contrat de deux ans avec le club phocéen. D'ailleurs, d'après L'EQUIPE, l'ancien Stéphanois a donné la priorité dans les négociations à l'OM et discutait encore avec la direction marseillaise mardi soir.