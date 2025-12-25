Zidane refuse une aventure !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Manchester City se préparerait à un éventuel départ de Pep Guardiola et qu’Enzo Maresca serait ciblé pour le remplacer, Zinedine Zidane pourrait-il être intéressé par une aventure en Premier League ? Selon le journaliste Fabrizio Romano, le technicien français n’a jamais été tenté par une expérience en Angleterre et cela n’est toujours pas le cas.

Jeudi dernier, The Athletic indiquait que Manchester City commençait à anticiper un potentiel départ de Pep Guardiola l’été prochain, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2027. Et s’il venait à s’en aller, Enzo Maresca, qui officie à Chelsea, serait tout en haut de la liste des Citizens.

« Zidane n'a jamais été tenté par les postes en Premier League » Des postes en Premier League pourraient donc se libérer, mais seraient-ils susceptibles d’intéresser Zinedine Zidane, toujours libre depuis son départ du Real Madrid en 2021 ? « À ce stade, je dirais que non. Car Zinedine Zidane n'a jamais été tenté par les postes en Premier League, même par le passé, lorsqu'il était complètement libre », a répondu Fabrizio Romano dans le Here We Go Podcast.