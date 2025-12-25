Zidane refuse une aventure !

Alors que Manchester City se préparerait à un éventuel départ de Pep Guardiola et qu’Enzo Maresca serait ciblé pour le remplacer, Zinedine Zidane pourrait-il être intéressé par une aventure en Premier League ? Selon le journaliste Fabrizio Romano, le technicien français n’a jamais été tenté par une expérience en Angleterre et cela n’est toujours pas le cas.
Jeudi dernier, The Athletic indiquait que Manchester City commençait à anticiper un potentiel départ de Pep Guardiola l’été prochain, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2027. Et s’il venait à s’en aller, Enzo Maresca, qui officie à Chelsea, serait tout en haut de la liste des Citizens.
« Zidane n'a jamais été tenté par les postes en Premier League »
Des postes en Premier League pourraient donc se libérer, mais seraient-ils susceptibles d’intéresser Zinedine Zidane, toujours libre depuis son départ du Real Madrid en 2021 ? « À ce stade, je dirais que non. Car Zinedine Zidane n'a jamais été tenté par les postes en Premier League, même par le passé, lorsqu'il était complètement libre », a répondu Fabrizio Romano dans le Here We Go Podcast.
« Zinedine Zidane n'est pas candidat à ces postes »
« Il avait des possibilités, on se souvient des liens avec Manchester United il y a de nombreuses années, mais Zinedine Zidane n'a jamais été vraiment tenté par l'opportunité d'aller en Premier League. Pour l'instant, Zinedine Zidane n'est pas candidat à ces postes », a ajouté Fabrizio Romano. Zinedine Zidane est pressenti pour prendre la suite de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026 et, selon le journaliste italien, il existe un accord verbal entre le Ballon d’Or 1998 et le FFF.