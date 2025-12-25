OL - Transfert à 1M€ : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

L’OL a visiblement prévu un mercato assez mouvementé cet hiver. Le club rhodanien souhaite offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Dans cette optique, les dirigeants lyonnais seraient intéressés par le profil d’Himad Abdelli. Mais le SCO Angers ne serait pas vraiment favorable à une vente de l’international algérien, et la tendance semble se confirmer.

L’OL devrait se montrer très actif sur le mercato cet hiver. Malgré ses moyens financiers limités, le club rhodanien voudrait offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais auraient donc activé quelques pistes sur le marché des transferts, dont en Ligue 1.

L'OL est passé à l'action pour Abdelli L’OL serait en effet intéressé par les services d’Himad Abdelli. Auteur d’une bonne saison avec le SCO Angers jusqu’à présent, l’international algérien présente l’avantage d’être en fin de contrat en juin prochain. Les Gones auraient donc proposé 1M€ au club angevin pour un transfert en janvier.