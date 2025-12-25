Barcola - PSG : Le clan Dembélé chamboule le mercato !

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola aurait reçu une offre de la part de sa direction pour prolonger. Toutefois, il n'y aurait eu aucun rapprochement entre les parties pour le moment. Malheureusement pour le PSG, le changement d'agent de Bradley Barcola aurait perturbé les négociations.
Lors de l'été 2023, le PSG a déboursé environ 45M€ pour arracher Bradley Barcola à l'OL. Très en vue depuis son transfert à Paris, l'international français aurait suscité l'intérêt de Liverpool et du Bayern lors du dernier mercato estival.
PSG : Barcola a le même agent que Dembélé
Lors de la dernière fenêtre de transferts, Liverpool et le Bayern auraient aimé s'offrir les services de Bradley Barcola. Toutefois, le numéro 29 de Luis Enrique est finalement resté au PSG. Pour refroidir les ardeurs des courtisans de Bradley Barcola, la direction parisienne serait passée à l'offensive.
Barcola - Mercato : Les échanges avec le PSG ont été retardés
D'après Le Parisien, les hautes sphères du PSG auraient fait une proposition à Bradley Barcola pour qu'il prolonge. Cependant, il n'y aurait eu aucun rapprochement entre les parties pour le moment. Alors que Bradley Barcola est sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, le PSG est dans l'obligation de relancer les discussions dans les prochaines semaines. Toutefois, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi doit faire face à un obstacle sur ce dossier. Depuis l'été 2025, Bradley Barcola est représenté par Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Sa collaboration avec Jorge Mendes a donc pris fin. Un changement qui aurait quelque peu retardé les échanges avec le PSG.