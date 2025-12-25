Barcola - PSG : Le clan Dembélé chamboule le mercato !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola aurait reçu une offre de la part de sa direction pour prolonger. Toutefois, il n'y aurait eu aucun rapprochement entre les parties pour le moment. Malheureusement pour le PSG, le changement d'agent de Bradley Barcola aurait perturbé les négociations.

Lors de l'été 2023, le PSG a déboursé environ 45M€ pour arracher Bradley Barcola à l'OL. Très en vue depuis son transfert à Paris, l'international français aurait suscité l'intérêt de Liverpool et du Bayern lors du dernier mercato estival.

PSG : Barcola a le même agent que Dembélé Lors de la dernière fenêtre de transferts, Liverpool et le Bayern auraient aimé s'offrir les services de Bradley Barcola. Toutefois, le numéro 29 de Luis Enrique est finalement resté au PSG. Pour refroidir les ardeurs des courtisans de Bradley Barcola, la direction parisienne serait passée à l'offensive.