Officiel - Transfert à l’OL : Le coup de pouce inattendu venu d’Angleterre !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est officiel désormais, comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, Endrick va bel et bien finir la saison à l’OL. En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, l’attaquant brésilien a été prêté chez les Gones. Le dénouement d’un feuilleton qui a débuté il y a quelques mois déjà. L’OL a donc mis la main sur Endrick, ayant d’ailleurs pu compter sur une aide inattendue.

Le mercato hivernal n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais voilà que l’OL a déjà annoncé sa première recrue. En effet, Endrick rejoint l’effectif de Paulo Fonseca, prêté par le Real Madrid. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison », a fait savoir l’OL à propos de l’arrivée d’Endrick.

« Rôle inattendu et intéressant de Lucas Paqueta pour faire venir Endrick » Endrick a donc rejoint l’OL et les Gones devraient notamment dire merci un certain Lucas Paqueta. Aujourd’hui à West Ham, l’ancien Lyonnais se serait investi dans ce dossier pour convaincre son compatriote brésilien de rejoindre les bords du Rhône. En effet, pour l’After Foot, Daniel Riolo a expliqué concernant les coulisses de ce dossier Endrick : « Rôle inattendu et intéressant de Lucas Paqueta pour faire venir Endrick. Et ça aussi ça compte dans les réseaux parce que ça permet de toucher l'agent du joueur parce qu'entre Brésiliens, il est possible qu'ils se connaissent. En tout cas, Paqueta connaît l'entourage d’Endrick ».