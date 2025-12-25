Antoine Dupont raconte sa première fois !

Axel Cornic

Du Castres Olympique au Stade Toulousain, Antoine Dupont nous a régalé, avec des actions qu’on pourrait bien ne plus revoir sur un terrain de rugby. Mais on oublie un peu trop vite que le temps passe et le demi de mêlée a déjà 29 ans, ce qui veut dire qu’il approche inexorablement de la fin de sa carrière.

Les superlatifs manquent pour décrire l’ascension d’Antoine Dupont, qui depuis 2021 est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète rugby, voire de l’histoire. Mêmes les blessures ne semblent pas l’arrêter et après celle très grave subie au genou, il est en train de retrouver peu à peu son niveau.

Dupont de retour au meilleur des moments ? Ça tombe bien, puisque le Tournoi des 6 Nations approche à grands pas et Fabien Galthié compte évidemment sur Dupont pour remporter un nouveau titre avec le XV de France. Un objectif qui semble d’ailleurs obséder le principal intéressé, puisque si son palmarès en club est plus que fourni, on ne peut pas vraiment en dire de même pour celui avec sa sélection, avec un Grand Chelem en 2022 et une victoire lors du 6 Nations 2025.