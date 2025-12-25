Clash sur le mercato : L’OM dit stop !

Axel Cornic

Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira ses portes, avec des nombreuses spéculations qui fusent déjà autour de l’Olympique de Marseille. C’est le cas sur le front des départs, puisque Pierre-Emile Højbjerg semble être la grande priorité de la Juventus, qui souhaiterait offrir un nouveau milieu de terrain à son coach Luciano Spalletti.

Cet été, l’OM a décidé de se renforcer encore plus avec une douzaine de recrues. Mais le véritable gros coup des Marseillais a surtout été de garder les meilleurs éléments de l’équipe comme un certain Pierre-Emile Højbjerg, qui avait pourtant la cote à l’étranger.

Højbjerg, pour l’OM c’est non ! Ce n’est toutefois pas terminé, puisque l’international danois fait à nouveau parler de lui. La presse italienne assure en effet que la Juventus souhaiterait s’attacher les services d’Højbjerg, qui aurait le profil parfait pour venir renforcer le milieu de Luciano Spalletti. L’OM ne semble toujours pas vouloir le vendre, avec Roberto De Zerbi qui compte beaucoup sur lui.