Mercato : Un transfert en urgence au PSG après la claque ?

Il n’y aura donc pas d’année parfaite pour le PSG. Vainqueur de la Ligue des Champions, le club de la capitale a perdu en finale de la Coupe du monde des clubs. Face à Chelsea et Cole Palmer, les Parisiens ont reçu une véritable claque (3-0). Un revers qui pourrait bien avoir des répercussions sur le mercato estival avec la nécessité de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Mais quelle doit être la priorité du PSG ?

Malgré les stars à disposition de Luis Enrique , le PSG a encore quelques carences dans son effectif, notamment en ce qui concerne sa profondeur de banc. Dans les prochaines semaines, le club de la capitale devrait donc s’activer pour amener de nouvelles têtes à Paris et certains postes semblent plus prioritaires à renforcer. Cela vaut notamment pour les postes de latéraux, que ce soit à droite ou à gauche, afin de doubler Achraf Hakimi et Nuno Mendes . De même, en défense centrale, le PSG veut recruter, ayant fait du transfert d’ Illya Zabarnyi ( Bournemouth ) une priorité.

De nouvelles armes au milieu et en attaque ?

Plus haut sur le terrain, le PSG pourrait également avoir besoin de nouvelles armes. Malgré un milieu de terrain, composé de Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, qui a roulé sur l’Europe, le club de la capitale ne dirait pas non à l’arrivée d’un joueur expérimenté dans ce secteur de jeu. Et si Luis Enrique a également ce qu’il faut en attaque, un buteur ou bien un ailier pourrait ne pas être de trop afin que le PSG parte à la conquête de sa couronne en Ligue des Champions.

Alors, quel transfert doit être la priorité du PSG ?