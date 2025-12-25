Mbappé a rendez-vous aux Etats-Unis, la guerre est déclarée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant un peu plus d'un mois, les meilleures nations se disputeront le trophée suprême de sélections l'été prochain aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Emmenée par Kylian Mbappé, l'équipe de France sera un redoutable adversaire du point de vue de Pedri. Le milieu de terrain star de l'Espagne a d'ailleurs envoyé un message à Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé disputera sa troisième Coupe du monde entre le 11 juin et le 19 juillet prochain. La première en tant que capitaine de l'équipe de France, un brassard dont il a hérité à l'aube du printemps 2023 après la retraite internationale d'Hugo Lloris. Le buteur star des Bleus compte bien à 27 ans offrir le plus beau des cadeaux d'adieu à Didier Deschamps : une troisième étoile brodée au-dessus du coq avant que le sélectionneur ne se retire après 14 années de bons et loyaux services.

Objectif Coupe du monde pour Pedri Toutefois, plusieurs obstacles de taille se dressent sur le chemin de Kylian Mbappé et de l'équipe de France. A commencer par le champion en titre qu'est l'Argentine et le vainqueur de l'Euro 2024 : l'Espagne. Les deux sélections qui sont venues à bout des Bleus lors des dernières compétitions. Pedri, plaque tournante de l'entrejeu de La Roja, a clairement annoncé son souhait de remporter une deuxième Coupe du monde pour l'Espagne en interview avec Esquire. « Gagner une Coupe du monde est toujours très compliqué, il y a de très grandes équipes. Il y aura l'Argentine, actuelle championne. Et aussi l'Angleterre, l'Allemagne, la France et le Brésil, qui sont toujours très forts. Mais nous aussi ».