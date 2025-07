C’est confirmé, Fabrizio Romano annonce la prochaine signature du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à s’appuyer sur un effectif stable pour les prochaines années, le PSG fait en sorte de blinder ses cadres. C’est ainsi que Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont prolongé. Mais ce n’est pas terminé. Et pour cause, Fabrizio Romano confirme la volonté du PSG de conserver Bradley Barcola.

Recruté par le PSG durant l'été 2023 pour environ 50M€ en provenance de l'OL, Bradley Barcola s'était rapidement imposé. Mais il a successivement vu débarquer Désiré Doué et surtout Khvicha Kvaratskhelia, deux joueurs qui renforcent la concurrence. Résultat, durant la fin de saison, l'ancien Lyonnais était le plus souvent sur le banc de touche au coup d'envoi des grands matches. Mais cela ne change pas la décision du PSG qui souhaite conserver Bradley Barcola et va même discuter d'une prolongation de contrat comme l'affirme Fabrizio Romano.

Discussions confirmées pour Barcola « Le nouveau contrat de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain sera discuté dans les prochaines semaines. Toute la direction et le staff du PSG souhaitaient qu'il reste depuis le premier jour du mercato estival », affirme le journaliste italien sur son compte X. Des propos qui confirment d’ailleurs ce qu’expliquait récemment Luis Enrique au sujet de l’avenir de Bradley Barcola.