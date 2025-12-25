Départ de Kylian Mbappé : Olivier Giroud annonce un coup de folie !

Amadou Diawara

L'équipe de France a validé son ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Retraité international, Olivier Giroud a annoncé la couleur avant le début de cette compétition, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Selon le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, la bande à Kylian Mbappé est capable de rentrer dans l'hexagone avec une troisième étoile.

Ayant terminé à la première place du groupe D - devant l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan - lors des éliminatoires, l'équipe de France a composté son billet pour la Coupe du Monde 2026. Lors du tirage au sort de la compétition, les Bleus sont tombés dans le groupe I avec la Norvège et le Sénégal (la dernière place va se jouer aux barrages entre l'Irak, la Bolivie et le Suriname).

Mondial 2026 : Mbappé et les Bleus vont être sacrés aux USA ? Lors d'un entretien accordé au Parisien, Olivier Giroud (39 ans) s'est livré sur les chances de titre de l'équipe de France. D'après le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57 réalisations), la bande à Kylian Mbappé est capable de remporter une troisième étoile en Amérique du Nord. Pour rappel, la compétition est organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Et la finale aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium du New Jersey.