Transfert d'un «monstre», le PSG va toucher le pactole !

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait changer de club lors de ce mercato estival. D'après Kevin Diaz, le club de la capitale ferait mieux de vendre son numéro 1 cet été, et ce, pour deux raisons. D'une part, le PSG peut encaisser un gros chèque. D'autre part, Luis Enrique a besoin d'un gardien bon au pied.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Gianluigi Donnarumma pourrait faire ses valises très prochainement. En fin de contrat le 30 juin 2026, l'international italien devrait être poussé vers la sortie s'il ne prolonge pas très vite. Le PSG ne voulant pas revivre un épisode à la Kylian Mbappé . Pour rappel, l'ancien numéro 7 parisien a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement le 1er juillet 2024.

Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Kevin Diaz a pris position sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma . D'après le consultant de RMC Sport, le PSG ferait mieux de le vendre lors de ce mercato estival, et ce, pour aller chercher un portier bon au pied. D'autant que le transfert de Gianluigi Donnarumma pourrait rapporter gros à Nasser Al-Khelaïfi.

«Si Donnarumma hésite, il faut prendre un gros chèque»

« Le PSG doit-il céder aux demandes de Donnarumma ? Le poste de gardien est un des axes d'amélioration si le Paris Saint-Germain veut passer une nouvelle étape. C'est un excellent gardien sur sa ligne, pas de soucis. Top 3, il a été monstrueux cette saison. Mais par contre, si le PSG veut un gardien qui est meilleur relanceur et fait des meilleurs choix qui vont permettre de mieux ressortir de la pression - parce que les adversaires du PSG ont compris que tu peux les mettre en difficulté si tu les prends à leurs propres flèches - tu as donc besoin d'un grand gardien avec un jeu au pied d'un très bon niveau. Ce que n'a pas Donnarumma. Si Donnarumma hésite, il faut prendre un gros chèque et aller chercher un remplaçant, pourquoi pas », a jugé Kevin Diaz.