Paul Pogba : Le PSG passe à côté du gros coup !

Prochainement, Paul Pogba va disputer ses premières minutes en Ligue 1 sous les couleurs de l’AS Monaco. Parti à Manchester United durant sa jeunesse, l’international français avait été recruté par Le Havre en 2007, sans signer de contrat pro par la suite. A cette époque, le PSG avait également flairé le talent du joueur alors âgé de 13 ans.

Paul Pogba sera l’une des attractions de cette saison 2025/26, lui qui n’a plus joué depuis septembre 2023. Et c’est du côté de l’AS Monaco que l’on retrouvera l’international français de 32 ans, qui n’a jusqu’ici jamais évolué en Ligue 1. S’il a été formé du côté du Havre , Pogba a rapidement pris le chemin de l’Angleterre, s’engageant en faveur de Manchester United en 2009.

Dès son plus jeune âge, Paul Pogba a tapé dans l’œil des recruteurs. Avant les grands débuts de Paul Pogba en Ligue 1 , L’Équipe est revenu sur la jeunesse du milieu de terrain, qui a fait ses premières classes à l'US Torcy (Seine-et-Marne). C’est ici que Pogba s’est fait remarquer, notamment auprès du PSG comme l’explique le quotidien sportif. En plus du club parisien, le Stade Rennais était également intéressé, mais c’est bien le Havre qui a raflé la mise en 2007.

« On s'est vite rapprochés du papa »

Il y a 19 ans, c’est Oualid Tanazefti, alors recruteur pour Le Havre en région parisienne, qui remarque Paul Pogba et le signale à Franck Sale, responsable de recrutement du centre de formation du club normand. « Je suis allé voir jouer Paul quatre fois avec Torcy, mais c'étaient trois fois de trop, confie Sale au quotidien sportif. Il aurait fallu être aveugle pour ne pas le remarquer dès la première fois. À 13 ans, il avait une personnalité incroyable. C'était le patron de l'équipe, il aboyait, il voyait tout, il savait ce que l'équipe devait faire et ce qu'il devait faire pour elle. (…) Le club de Torcy connaissait notre intérêt pour Paul, mais quand j'allais le voir jouer, je disais que je venais observer un autre joueur. Il a fallu être malins pour court-circuiter la piste italienne. On s'est vite rapprochés du papa et on a signé son contrat avec le HAC en catimini, à quatre heures du matin, chez lui. » On connaît la suite de l’histoire avec une signature au Havre, avant un départ pour Manchester United que les Normands regrettent encore.