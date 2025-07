Transfert improbable au PSG, l'annonce choc !

Lors de la saison 2024-2025, Achraf Hakimi n'avait pas de véritable doublure au poste de latéral droit. Le plus souvent, Luis Enrique remplaçait l'international marocain par Joao Neves ou encore Warren Zaïre-Emery, et ce, quand il avait besoin de souffler. D'après Walid Acherchour, le PSG doit recruter un autre milieu de terrain pour suppléer Achraf Hakimi.

Présent dans l'émission l' After Foot ce lundi soir, Walid Acherchour a insisté sur la nécessité pour le PSG de trouver la doublure d' Achraf Hakimi cet été. Et à en croire le journaliste de RMC Sport, le club de la capitale doit recruter un nouveau milieu de terrain pour qu'il endosse ce rôle.

«Il faut un milieu de terrain capable de suppléer Hakimi»

« Achraf Hakimi ? Dans l'esprit de Luis Enrique, il faut un milieu de terrain capable de suppléer Hakimi. La saison qu'il vient de faire et les objectifs qui l'attendent l'an prochain, la pression qu'il va avoir avec le Maroc. Dans une CAN à la maison, je pense qu'on ne se rend pas compte. S'il y a déception ou célébration, il sera impacté par cette compétition. Il y aura derrière la Coupe du monde aussi, qui sera un objectif. Alors oui, il faudra doubler ce poste là pour le PSG. (...) Le PSG doit s'acheter un banc. Je ne veux pas avoir un gap énorme entre Beraldo et Pacho », a jugé Walid Acherchour. Reste à savoir quel milieu de terrain acceptera de signer au PSG pour être repositionné en tant qu'arrière droit.