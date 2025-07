PSG : Transfert à 30M€, il annonce une folie en direct !

Après son match compliqué face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs, Lucas Beraldo souhaiterait quitter le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. L'international brésilien voudrait changer de club pour jouer davantage. Interrogé sur la sortie de cette information, Walid Acherchour a affirmé que le timing était fou.

«C'est fou en terme de timing»

Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Walid Acherchour s'est totalement lâché sur le cas Lucas Beraldo. « L'annonce du départ de Beraldo ? C'est fou en terme de timing, l'information qui sort juste après son match catastrophique... C'est fait exprès ? Beraldo a fait des bons matchs : contre Aston Villa et la prolongation à Anfield qui était plutôt bonne. Maintenant, il y a des matchs où il passe complètement à côté et montre beaucoup de fébrilité défensive. Beraldo, c'est l'anti-Pacho. Ce n'est pas un défenseur qui défend et le PSG a besoin d'un défenseur qui défend aujourd'hui. Et on l'a bien vu dimanche, Joao Pedro lui a tout fait. Sur la ligne de défense, le PSG a aussi été conditionné par tous les duels perdus par Beraldo. Je l'avais dit pour Marquinhos : ce n'est pas possible que le challenger de la charnière centrale, ce soit Beraldo, Lucas Hernandez et Kimpembe. Il va falloir apporter », a déclaré le journaliste de RMC Sport.