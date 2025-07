Frayeur pour ce joueur du PSG, il a eu chaud !

Ce dimanche soir, Joao Neves s'est fait expulser en finale de la Coupe du Monde des clubs, et ce, à la suite d'un vilain geste. Heureusement pour le PSG, l'international portugais ne devrait pas écoper d'une suspension. En effet, le règlement de la compétition stipule que les sanctions ne sont pas reportées à un autre tournoi.

Ce dimanche soir, le PSG a affronté Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs . Malheureusement pour les Parisiens, ils ont perdu à la fois la rencontre et Joao Neves .

Après avoir fait tomber l' Inter Miami , le Bayern et le Real Madrid , le PSG de Luis Enrique s'est incliné 3-0 face à Chelsea . Lors de cette rencontre, Joao Neves a vu rouge. En effet, le numéro 87 du PSG a écopé d'un carton rouge après avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella . Toutefois, Joao Neves devrait échapper à la suspension en Supercoupe d'Europe . Le PSG affrontant Tottenham , vainqueur de la Ligue Europa , le 13 aout.

PSG-Tottenham : Neves ne sera pas suspendu

D'après le règlement de la Coupe du Monde des clubs, Joao Neves ne sera pas suspendu en Supercoupe d'Europe. « Conformément à l’article 74 du Code disciplinaire de la FIFA, et sans préjudice de toute autre sanction pouvant en résulter, toute suspension de match consécutive à une exclusion (du fait d’un carton rouge direct ou indirect) ou à plusieurs avertissements adressés à un joueur ou un(e) officiel(le) dans différents matches de la compétition n’est pas reportée à une autre compétition », peut-on lire. Cependant, un article publié sur le site officiel de la FIFA entretient un certain flou : « Tout joueur ou officiel recevant un carton rouge sera absent pour le match suivant de son équipe. De plus, des sanctions supplémentaires, telles qu'une suspension supplémentaire ou une amende, peuvent être imposées ». Reste à savoir si l'instance internationale décidera finalement de sanctionner Joao Neves.