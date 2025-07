PSG : Luis Enrique prépare un coup historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison du PSG est enfin terminé, ce qui va permettre aux Parisiens de prendre de courte vacances. Et pour cause, la reprise est prévue le 4 août avec un objectif déjà clairement identifié à savoir remporté la Supercoupe d'Europe qui se déroulera à Udine le 13 août contre Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa. Et Luis Enrique a déjà un plan bien rôdé.

Dimanche, le PSG a mis fin à la plus longue saison de l'histoire d'un club français. La défaite en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (0-3) était effectivement le 65e match des Parisiens qui peuvent se targuer d'avoir réalisé une incroyable saison. Désormais, place à de courtes vacances puisque les joueurs du club de la capitale reprendront l'entraînement dès le 4 août.

Luis Enrique prépare du lourd pour le début de saison Et pour cause, la saison prochaine va arriver très rapidement avec la Supercoupe d'Europe qui se disputera à Udine le 13 août. Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG défiera Tottenham, qui a remporté la Ligue Europa. Et selon les informations du Parisien, Luis Enrique et son staff ont déjà planifié la préparation de ce choc qui aura lieur 9 jours après la reprise de l'entraînement.