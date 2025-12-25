PSG - Luis Enrique : La nouvelle relation «importante» à l’étranger !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG a profité du mercato pour se débarrasser de ses indésirables. Marco Asensio a notamment quitté le club de la capitale, qui l’a transféré à Fenerbahçe. Au sein du club turc, l’international espagnol a noué une nouvelle relation importante après son divorce avec Luis Enrique chez les champions d’Europe 2025.

Le dernier mercato estival a été plutôt mouvementé pour le PSG. Les dirigeants parisiens ont fait le ménage dans l’effectif de Luis Enrique en faisant partir les éléments qui n’étaient plus désirés. C’est dans cette optique que Marco Asensio a été poussé vers la sortie. Revenu de son prêt à Aston Villa, l’international espagnol n’entrait toujours pas dans les plans de l’entraîneur des Rouge-et-Bleu.

Asensio fait vibrer Fenerbahçe ! Marco Asensio a ainsi été transféré à Fenerbahçe l’été dernier. Et il n’aura pas fallu longtemps à l’attaquant de 29 ans pour s’imposer au sein du club turc. Comme le rapporte AS, quatre mois auront suffi à l’ancien du Real Madrid pour faire tomber les pensionnaires de la Süper Lig sous son charme. L’Espagnol est devenu la nouvelle idole des supporters de Fenerbahçe. La symbiose entre le joueur et le club serait totale.