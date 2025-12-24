Un marabout avec le PSG, il raconte tout !

En 1997, après une défaite sur tapis vert au match aller, le PSG devait battre le Steaua Bucarest par 4 buts d’écart en Coupe d’Europe. Un exploit que le club de la capitale a réussi. Est-ce alors grâce… à un marabout ? Face au défi qui attendait les Parisiens, Claude Le Roy n’avait pas hésité à faire appel à un marabout et ça a visiblement fonctionné.
C’est un véritable exploit que devait réaliser le PSG afin de se qualifier pour la Ligue des Champions en 1997. Opposé au Steaua Bucarest, le club de la capitale a inversé la tendance au match retour (5-0) alors qu’il fallait s’imposer par 4 buts d’écart suite à une défaite sur tapis vert après le match aller. Le PSG l’a donc fait et voilà que pour y arriver, la direction parisienne n’avait pas hésité à solliciter les services… d’un marabout.
Un victoire par 4 buts d’écart obligatoire !
Interrogé par Carré, Claude Le Roy est revenu sur cette histoire de marabout pour venir en aide au PSG. L’ancien directeur sportif parisien a alors raconté : « L’UEFA nous annonce qu’il faut qu’on gagne par 4 buts d’écart le match retour pour être qualifié. Je n’y croyais pas du tout, mais j’avais un ami à Dakar qui me disait que je devais voir son féticheur. J’avais toujours refusé, mais là, en déconnant, on l’a appelé ».
« Voilà cette histoire incroyable du marabout de Dakar »
« Ce marabout nous dit d’envoyer les numéros et les photos des joueurs. Il travaille sur les photos et les numéros et il nous envoie un fax en disant que le numéro 21 (Florian Maurice) marquera le 4ème but. Avant le match, je vais voir Flo et je lui dis qu’il va marquer le 4ème qui nous qualifie. Et là, Flo Maurice marque le 4ème but qualificatif. Voilà cette histoire incroyable du marabout de Dakar », a-t-il poursuivi.