PSG : Une offre historique dégainée par le Qatar ?

Axel Cornic

Premier entraineur à réussir l’exploit de mener le Paris Saint-Germain jusqu’à une victoire en Ligue des champions, Luis Enrique a marqué les esprits. C’est notamment le cas des dirigeants parisiens, qui semblent vouloir offrir un contrat à vie au technicien espagnol, qui a pourtant déjà prolongé il n’y a pas si longtemps.

Il y a encore un an, il était très critiqué. Certains parlaient même d’un limogeage au cours de l’hiver, mais finalement tout a changé. Car Luis Enrique fait l’unanimité désormais et semble plus que jamais au centre des projets du PSG, qui mise sur lui pour l’avenir.

Un contrat à vie pour Luis Enrique Récemment, AS nous a en effet appris que les dirigeants parisiens prépareraient une offre incroyable pour prolonger le contrat de Luis Enrique, qui va actuellement jusqu’en juin 2027. Le quotidien espagnol parle d’un contrat à vie pour l’entraineur du PSG, qui aurait la totale confiance des propriétaires qataris.