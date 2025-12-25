PSG : Une offre historique dégainée par le Qatar ?

Premier entraineur à réussir l’exploit de mener le Paris Saint-Germain jusqu’à une victoire en Ligue des champions, Luis Enrique a marqué les esprits. C’est notamment le cas des dirigeants parisiens, qui semblent vouloir offrir un contrat à vie au technicien espagnol, qui a pourtant déjà prolongé il n’y a pas si longtemps.
Il y a encore un an, il était très critiqué. Certains parlaient même d’un limogeage au cours de l’hiver, mais finalement tout a changé. Car Luis Enrique fait l’unanimité désormais et semble plus que jamais au centre des projets du PSG, qui mise sur lui pour l’avenir.
Un contrat à vie pour Luis Enrique
Récemment, AS nous a en effet appris que les dirigeants parisiens prépareraient une offre incroyable pour prolonger le contrat de Luis Enrique, qui va actuellement jusqu’en juin 2027. Le quotidien espagnol parle d’un contrat à vie pour l’entraineur du PSG, qui aurait la totale confiance des propriétaires qataris.
Le geste surprenant du PSG
Des nouvelles indiscrétions nous parviennent au sujet de cette potentielle prolongation. D’après les informations de SportItalia, le PSG serait même prêt à insérer une clause inédite dans ce nouveau contrat, qui permettrait à Luis Enrique de quitter son poste de manière unilatérale et lorsqu’il le souhaitera.