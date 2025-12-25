Mercato : Un buteur de l’OM à Paris, Riolo a tranché !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques jours avant l’ouverture du mercato hivernal. Du côté du Paris FC, la priorité du mois de janvier est très claire : recruter un nouveau buteur. Reste maintenant à trouver l’heureux élu. Et si celui-ci se trouvait du côté de l’OM ? Indésirables à Marseille, Neal Maupay pourrait être une option pour le PFC, mais voilà que Daniel Riolo a quelques doutes.

A la recherche d’un nouveau buteur tout l’été, le Paris FC a fini par recruter Willem Geubbels. Mais voilà que le 14ème a toujours de gros problèmes offensifs. Ainsi, faire venir un nouvel attaquant apparait comme la priorité du mercato hivernal. Une quête qui aurait notamment amené à le PFC à s’intéresser à Martin Terrier, Elye Wahi ou encore Arnaud Kalimuendo.

« Qu'est-ce qu'il va réellement t'apporter ? » Neal Maupay, indésirable à l’OM, pourrait-il être la solution pour le Paris FC ? Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo a livré son avis à ce propos, expliquant alors : « Maupay, si vous êtes le PFC vous le prenez ? Moi je ne sais pas, parce que c'est un mec qui n'a jamais marqué. Au final, il a fait un bon de saison à l'OM. Il a un super état d'esprit, il est dans l'engagement, mais qu'est-ce qu'il va réellement t'apporter ? ».