Mercato : Un buteur de l’OM à Paris, Riolo a tranché !

Plus que quelques jours avant l’ouverture du mercato hivernal. Du côté du Paris FC, la priorité du mois de janvier est très claire : recruter un nouveau buteur. Reste maintenant à trouver l’heureux élu. Et si celui-ci se trouvait du côté de l’OM ? Indésirables à Marseille, Neal Maupay pourrait être une option pour le PFC, mais voilà que Daniel Riolo a quelques doutes.
A la recherche d’un nouveau buteur tout l’été, le Paris FC a fini par recruter Willem Geubbels. Mais voilà que le 14ème a toujours de gros problèmes offensifs. Ainsi, faire venir un nouvel attaquant apparait comme la priorité du mercato hivernal. Une quête qui aurait notamment amené à le PFC à s’intéresser à Martin Terrier, Elye Wahi ou encore Arnaud Kalimuendo.
« Qu'est-ce qu'il va réellement t'apporter ? »
Neal Maupay, indésirable à l’OM, pourrait-il être la solution pour le Paris FC ? Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo a livré son avis à ce propos, expliquant alors : « Maupay, si vous êtes le PFC vous le prenez ? Moi je ne sais pas, parce que c'est un mec qui n'a jamais marqué. Au final, il a fait un bon de saison à l'OM. Il a un super état d'esprit, il est dans l'engagement, mais qu'est-ce qu'il va réellement t'apporter ? ».
Maupay et l’OM, divorce imminent ?
Considéré par Roberto De Zerbi comme son fils, Neal Maupay a connu un terrible déclassement à l’OM. Aujourd’hui, l’attaquant est clairement un indésirable à Marseille, même s’il a été titularisé pour le match de Coupe de France. Une rencontre qui pourrait bien être sa dernière avec le maillot olympien. En effet, Maupay pourrait faire ses valises au mois de janvier. Reste à trouver un point de chute…