PSG - Hakimi : Un Marseillais lui déclare sa flamme

Maxime Lopez est un minot issu du centre de formation de l'OM et ayant grandi dans la cité phocéenne. Malgré la rivalité historique sportive entre l'Olympique de Marseille et le PSG, Lopez s'est tout de même incliné devant Achraf Hakimi. Le défenseur du Paris Saint-Germain est pour lui tout bonnement intouchable. Explications.

Achraf Hakimi est pour beaucoup d'observateurs et de supporters du PSG le meilleur joueur du monde à son poste. Le latéral droit marocain du Paris Saint-Germain a pris une tout autre dimension ces derniers mois dans son couloir. Impérial des deux côtés du terrain et plus particulièrement offensivement marquant but sur but et délivrant des passes décisives à ses coéquipiers.

«Achraf, c'est le meilleur latéral droit du monde pour moi aujourd'hui» Le niveau atteint par Achraf Hakimi est si important depuis son arrivée au PSG que ses anciens adversaires tels que Maxime Lopez n'ont d'autre choix que de reconnaître l'indéniable. L'ex-joueur de l'OM, qui a joué contre Hakimi en Serie A lorsque ce dernier jouait à l'Inter et lui à Sassuolo, n'y est pas allé par quatre chemins. « Achraf, c'est le meilleur latéral droit du monde pour moi aujourd'hui. C'est la première année où je suis arrivé en Italie ce maillot. Il a fait un an et puis il est parti après au PSG ».