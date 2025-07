Dérapages au PSG : Le coup de gueule en direct !

Après la défaite du PSG face à Chelsea, Luis Enrique a réalisé un mauvais geste. En effet, le coach parisien a mis une petite gifle à João Pedro. Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Kevin Diaz a affirmé que le plan des Blues était de jouer avec les nerfs des Parisiens. Et leur stratégie a très bien fonctionné.

«Ils ont perdu leurs nerfs»

Interrogé sur ces coups de sang, Kevin Diaz a affirmé que le PSG était tombé dans un piège tendu par Chelsea. « Le craquage de Luis Enrique face à Joao Pedro ? C'est un geste qu'on ne doit pas voir, je pense qu'il s'en excusera. Même si c'est vrai que les joueurs de Chelsea et Cucurella en tête ont été agaçants. Mais ça fait partie du jeu. Le PSG est trop fort, et donc tu vas aller les chercher, activer d'autres leviers pour entrer dans leurs têtes, c'est comme ça. On va chercher toutes les armes pour aller déstabiliser l'équipe qui marche sur l'eau depuis six mois. Même Joao Neves, je l'adore, c'est un bon petit gars. Il lui a tiré les cheveux. Il doit prendre rouge et ne pas faire ce geste-là. J'ai vu Nuno Mendes s'agacer, Hakimi aussi. Ils ont perdu leurs nerfs. Peut-être la fatigue. Après il faut le rappeler, le PSG a joué 65 matchs, Chelsea 64, mais Chelsea a trois bus de joueurs. L'effectif du PSG est quand même un peu court. Beraldo, c'est court aujourd'hui », a-t-il déclaré dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce dimanche soir.