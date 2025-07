PSG - Luis Enrique : La sanction déjà connue ?

Dimanche soir, Luis Enrique a complètement craqué après la défaite du PSG en finale de Coupe du monde des clubs. Au coup de sifflet final, l’entraîneur parisien s’est embrouillé avec Joao Pedro et il a poussé le Brésilien au visage. Un geste d’humeur qui pourrait coûter cher à l’Espagnol, qui risque jusqu’à trois matches de suspension.

Le 31 mai dernier, le PSG devenait officiellement l’équipe la plus forte d’Europe en battant l’Inter Milan 5-0 en finale de la Ligue des champions. Un mois et demi plus tard, le club de la capitale n’a malheureusement pas réussi à pousser sa domination à un échelon supérieur, car il s’est incliné en finale de Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0).