Lamine Yamal : La nouvelle folie à 300 000€ !

Ce dimanche, Lamine Yamal a célébré son anniversaire lors d’une très grosse fête privée avec des invités triés sur le volet. Mais avant cela, le nouveau joyau du FC Barcelone avait reçu un cadeau en avance de la part d’un célèbre chanteur dominicain. Une chaîne en diamant d’une valeur de plus de 300 000€. De quoi bien célébrer sa majorité.

Ces dernières années, Lamine Yamal s’est imposé comme la nouvelle star du FC Barcelone . L’attaquant attire l’attention et tous les regards sont braqués sur lui. C’était notamment encore le cas ce dimanche, car l’Espagnol organisait une grosse fête pour fêter son anniversaire. Le crack barcelonais vient d’avoir 18 ans et il a fêté cela en grande pompe.

Pour fêter ses 18 ans, Lamine Yamal avait décidé de privatiser une villa à une quarantaine de minutes de Barcelone . L’attaquant avait décidé que cette fête serait privée et les téléphones n’étaient donc pas admis. De nombreuses personnalités étaient de la partie, dont les joueurs du FC Barcelone Robert Lewandowski ou bien Raphinha , mais également les chanteurs Ozuna et Morad .

Un cadeau à plus de 300 000€

Lamine Yamal a été gâté pour son anniversaire, et notamment de la part du célèbre chanteur dominicain El Alfa. Ce dernier a fait une folie, puisqu’il a offert une chaîne sertie de diamants et de pierres précieuses à l’attaquant du FC Barcelone. Un collier où figurent les initiales du crack espagnol et qui coûte plus de 300 000€. Quand on aime, on ne compte pas, dit l’adage.