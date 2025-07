PSG - Al-Khelaïfi : Sa rencontre surprise avec une star !

Ce dimanche soir, le PSG affronte Chelsea en finale de Coupe du monde des clubs pour peut-être remporter un nouveau trophée. Bien entendu, Nasser Al-Khelaïfi sera présent au stade pour supporter son équipe. Avant le match, le président parisien a déambulé dans les rues de New York où il a croisé par surprise le célèbre chanteur Patrick Bruel, grand fan du club de la capitale.

Il ne reste plus qu’un match aux joueurs du PSG pour enfin goûter à des vacances amplement méritées. Mais avant de prendre un peu de repos, les Parisiens auront l’occasion de s’offrir un nouveau titre et de rendre leur saison un peu plus historique. Les coéquipiers de Marquinhos affrontent Chelsea ce dimanche soir, en finale de Coupe du monde des clubs.